Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (09.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате российских обстрелов за сутки три человека погибли, еще 22 ранены.

— Пограничники из Гвардии наступления уничтожили российский комплекс видеонаблюдения в Харьковской области.

— Этой ночью в больницу Днепра привезли еще двух критически тяжелых пациентов, пострадавших во время российского теракта в Покровске.

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