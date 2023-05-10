Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Трактор взорвался на вражеской мине вблизи села Дмитренка Бериславского района Херсонщины.
— Из-под Бахмута убежала целая бригада российских военных.
— На параде 9 мая рядом с Путиным сидели бывшие НКВДшник и КГБист.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”