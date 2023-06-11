Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (11.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Уровень воды в ставке-охладителе на оккупированной Запорожской АЭС стабилен. Ситуация там контролируемая, сообщает украинский Энергоатом.
— В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погибли шесть человек, еще 10 ранены, среди них трое полицейских и двое спасателей. Уточненные данные озвучил представитель ГСЧС Виктор Витовецкий.
– В Крыму уже проблемы с водоснабжением после подрыва Каховской ГЭС и оккупанты не знают что делать.
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