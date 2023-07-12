Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Двое военных погибли, еще четверо – ранены в Ровенской области в результате взрыва боеприпасов. Трагедия произошла еще 10 июля, но официально о ней Государственное бюро расследований сообщило только сейчас.

– Около полудня в спальном районе Запорожья, в парке отдыха, раздался мощный взрыв. Предварительно ранения получили шесть детей в возрасте от одного до 17 лет и двое взрослых.

— В Черкасской области 2 человека госпитализировали с ожогами в результате ночной вражеской атаки Шахедами.

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