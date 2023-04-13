Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (13.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Россияне обстреляли парк в Херсоне – удар пришелся на Днепровский район города. Погиб местный житель. Ему было 45 лет.
– Ровно год назад украинские воины потопили крейсер Москва – флагман Черноморского флота России. 13 апреля 2022 года Вооруженные Силы попали в российский корабль из украинского ракетного комплекса Нептун.
– Шок и возмущение! Мировые лидеры отреагировали на видео жесткой казни россиянами украинского военного.
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