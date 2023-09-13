Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Российские войска второй раз за последние часы атаковали село Одрадо-Каменка в Херсонской области.

— На фронте за сутки произошло в общей сложности 34 боевых столкновения.

— Группу российской пехоты разнесли украинские артиллеристы под Клищиевкой на Бахмутском направлении.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.