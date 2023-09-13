Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Российские войска второй раз за последние часы атаковали село Одрадо-Каменка в Херсонской области.
— На фронте за сутки произошло в общей сложности 34 боевых столкновения.
— Группу российской пехоты разнесли украинские артиллеристы под Клищиевкой на Бахмутском направлении.
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