Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— С начала большой войны пошли служить 68 работников StarLightMedia.
— Сегодня в Турции президентские выборы. За высший пост спорят действующий президент Реджеп Эрдоган, который у власти уже 20 лет, и Кемаль Кылычдароглу – лидер Республиканской народной партии.
— Еще по крайней мере на 2 км штурмовые подразделения ВСУ подвинули вражеские войска на бахмутском направлении в течение предыдущих двух суток.
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