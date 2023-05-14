Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— С начала большой войны пошли служить 68 работников StarLightMedia.

— Сегодня в Турции президентские выборы. За высший пост спорят действующий президент Реджеп Эрдоган, который у власти уже 20 лет, и Кемаль Кылычдароглу – лидер Республиканской народной партии.

— Еще по крайней мере на 2 км штурмовые подразделения ВСУ подвинули вражеские войска на бахмутском направлении в течение предыдущих двух суток.

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