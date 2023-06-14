Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Уровень воды в Херсонской области упал еще на 32 сантиметра в сутки, сообщили в областной военной администрации.

— Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Российские войска продолжают террор мирного населения в Донецкой области. На рассвете ракеты Х-22 ударили по Краматорску и Константиновке.

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