Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В иранских Шахедах появляются детали, произведенные в России – Юсов.
— Наши защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 окупантов.
– Одним из самых горячих направлений Восточного фронта остается Бахмутское направление.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.