Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В иранских Шахедах появляются детали, произведенные в России – Юсов.

— Наши защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 окупантов.

– Одним из самых горячих направлений Восточного фронта остается Бахмутское направление.

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