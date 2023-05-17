Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (17.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– К пожизненному заключению приговорили жителя Львова, который передавал врагу данные о критической инфраструктуре города и корректировал обстрелы.
— Более 2,5 тысяч вооруженных солдат сосредоточила Россия на Запорожской АЭС. Теперь их больше, чем персонала станции, сообщают в Энергоатоме.
– Уже более 200 тысяч российских военных ликвидировали украинские защитники с начала полномасштабного вторжения, сообщают в Генштабе.
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