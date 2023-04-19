Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (19.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2023.

В новом выпуске программы Факти ICTV для Єдиних новин смотрите:

???? Российская армия обстреляла автобусный парк в Херсоне. В результате вражеской атаки повреждены автобусы. Чудом обошлось без погибших и раненых.

???? Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter.

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