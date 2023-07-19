Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Вторую ночь подряд беспилотниками и ракетами россияне массированно атакуют Одесщину.

– С временно оккупированного Крымского полуострова россияне продолжают массово бежать после взрывов на Керченском мосту.

– СБУ задержала агентку России, 55-летнюю жительницу Николаева, которая готовила новую воздушную атаку по «центрам принятия решений» в Николаевской области.

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