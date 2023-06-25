Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В эти выходные в военных вузах состоялись выпускные;
— В мире активно обсуждают недомятеж основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина;
— Один человек ранен в результате очередного российского удара по Днепропетровщине.
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