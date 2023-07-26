Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В России может находиться до полутора миллионов украинских детей, которых нужно немедленно возвращать.

– Почти 9 тысяч учебных заведений из 13 – оснащены соответствующими укрытиями. Это примерно 75%.

— Первая в Украине социальная прачечная-кафе для переселенцев работает в Ужгороде.

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