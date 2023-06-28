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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (28.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Трех мирных жителей убили сегодня россияне на Харьковщине. Около полудня оккупанты ударили по Волчанской общине Чугуевского района.

– В Краматорске еще продолжается разбор завалов после вчерашнего российского ракетного удара. По данным спасателей, под обломками могут оставаться еще три человека. Работу усложнило падение бетонных плит-перекрытий в здании.

– 40 дней отпуска в год для военных. Верховная Рада приняла во втором чтении закон об увеличении отпусков военнослужащим во время действия военного положения, а также о выплатах дополнительного вознаграждения.

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