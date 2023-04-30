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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня около 11 часов утра россияне обстреляли центр Авдеевки, попали в многоквартирные дома. Информации о пострадавших пока нет, сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. А около полуночи оккупанты выпустили по Краматорску пять ракет. К счастью, обошлось без пострадавших.

– В Ужгороде 250 профессиональных спортсменов и любителей из всех регионов страны сегодня преодолевали сложную семикилометровую дистанцию. Взносы за участие в забеге пойдут на нужды наших защитников. Самому младшему бегуну – 16 лет, самому старшему – почти 60.

— Сегодня, 30 апреля, Украина отмечает День пограничника. С профессиональным праздником поздравил их Президент Владимир Зеленский. Глава государства вручил награды и награды. И поблагодарил пограничников за стойкость и силу, которые они демонстрируют каждый день. С первых дней войны: и не только с 24 февраля 2022 года, но и с 2014 года.

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