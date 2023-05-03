Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Ни один HIMARS не пострадал. Россия почти год, а именно столько на вооружении украинской армии есть эти реактивные системы, не уничтожила ни одной из установок.
– Благотворительный фонд После службы помогает ветеранам этой войны адаптироваться к гражданской жизни. Фонд основан американцем Эдвардом Маршалом.
– На Киевщине добровольцы объединяются, чтобы разбирать разрушенные дома в селах, где год назад шли бои.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”