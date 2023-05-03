Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Ни один HIMARS не пострадал. Россия почти год, а именно столько на вооружении украинской армии есть эти реактивные системы, не уничтожила ни одной из установок.

– Благотворительный фонд После службы помогает ветеранам этой войны адаптироваться к гражданской жизни. Фонд основан американцем Эдвардом Маршалом.

– На Киевщине добровольцы объединяются, чтобы разбирать разрушенные дома в селах, где год назад шли бои.

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