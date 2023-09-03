Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– МВД опубликовало видео, как бойцы бригады Кара-Даг Гвардии наступления зачищают враждебные позиции на Южном направлении.

– ГУР показало российского пилота, передавшего Украине Ми-8.

— Первые дистанционные боевые турели Шабля и роботизированные платформы Рысь из Армии дронов уже на фронте.

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