Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— На Таврийском направлении украинские силы обороны продолжают давить в наступлении и дают отпор оккупантам в обороне.

— Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский не сомневается, что украинская армия освободит город Бахмут, за который идут жестокие бои.

— СБУ задержала в Киеве коллаборанта, пытавшегося разоблачить проукраинских партизан на временно оккупированном Запорожье и агитировал горожан сотрудничать с врагом.

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