Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Российская армия атаковала центральный рынок в Константиновке Донецкой области.

— Пять человек сегодня подорвались на минах в Сумской и Харьковской областях.

– В оккупированном Мариуполе без паспорта РФ не выдают инсулин.

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