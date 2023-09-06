Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Российская армия атаковала центральный рынок в Константиновке Донецкой области.
— Пять человек сегодня подорвались на минах в Сумской и Харьковской областях.
– В оккупированном Мариуполе без паспорта РФ не выдают инсулин.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.