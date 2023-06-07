Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:30 (07.06.2023)
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— Украинские власти ищут пути, чтобы эвакуировать украинцев с левого берега Херсонщины, об этом заявил Министр внутренних дел и руководитель штаба по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС Игорь Клименко.
— Уничтожение оккупантами Каховской ГЭС нанесло значительный ущерб сельскому хозяйству Украины. Уже в следующем году поля на юге могут превратиться в пустыню.
— По состоянию на 16:00 из затопленных населенных пунктов в Херсонской области, подконтрольных Украине, эвакуировали 1854 человека.
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