Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:30 (07.06.2023)

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— Украинские власти ищут пути, чтобы эвакуировать украинцев с левого берега Херсонщины, об этом заявил Министр внутренних дел и руководитель штаба по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС Игорь Клименко.

— Уничтожение оккупантами Каховской ГЭС нанесло значительный ущерб сельскому хозяйству Украины. Уже в следующем году поля на юге могут превратиться в пустыню.

— По состоянию на 16:00 из затопленных населенных пунктов в Херсонской области, подконтрольных Украине, эвакуировали 1854 человека.

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