Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На Востоке россияне не прекращают обстреливать как позиции наших военных, так и гражданское население.

— С сегодняшнего дня вступают в силу новые санкции Японии против России.

– Соединенные Штаты поддерживают Украину в противодействии российским шпионам и диверсантам.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.