Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Прошел год, как ушел из жизни первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
— Недавно правоохранители задержали судью Полтавского райсуда, которая была информатором российских спецслужб.
— Более 300 жителей деоккупированного Изюма в Харьковской области получили гуманитарную помощь от волонтеров из Киева.
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