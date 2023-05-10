Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (10.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Прошел год, как ушел из жизни первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

— Недавно правоохранители задержали судью Полтавского райсуда, которая была информатором российских спецслужб.

— Более 300 жителей деоккупированного Изюма в Харьковской области получили гуманитарную помощь от волонтеров из Киева.

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