Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Главное ныне не мгновенное вступление в НАТО, а действенные гарантии безопасности от ведущих государств мира и помощь оружием и техникой ради приближения нашей победы над российским агрессором – такова позиция Украины по результатам саммита НАТО в Вильнюсе.

– Польша предоставит украинским пилотам инфраструктуру для обучения на самолетах F-16.

— 65 авиационных ударов и 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Именно столько враг бил по позициям наших войск и населенным пунктам прошедших суток.

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