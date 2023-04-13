Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате российского обстрела освобожденной Херсонщины погибли два человека, еще двое ранены. От безысходности оккупанты продолжают обстреливать Херсон и ближайшие мирные села.

— Вражеская армия терроризирует украинцев на оккупированных территориях, опасаясь масштабного контрнаступления ВС Украины.

— В Донецкой области Белые Ангелы эвакуировали последнего ребенка из села Максимильяновка Марьинской громады. Сейчас 12-летнему мальчику ничего не угрожает.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.