Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне с утра стреляют по Запорожской области.

— Аллею в знак уважения павшим украинским защитникам высадили на побережье Днепра в Киевской области.

— Минус два российских полковника за сутки: в России подтвердили их гибель под Бахмутом.

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