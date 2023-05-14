Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Россияне с утра стреляют по Запорожской области.
— Аллею в знак уважения павшим украинским защитникам высадили на побережье Днепра в Киевской области.
— Минус два российских полковника за сутки: в России подтвердили их гибель под Бахмутом.
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