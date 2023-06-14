Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдині новини смотрите:

– Случаев холеры в Украине пока не зарегистрировано. Как сообщили в Минздраве, в Одесской, Николаевской и Херсонской области сформировано почти 40 точек мониторинга воды из рек и моря.

— В результате экоцида, который совершила Россия, взорвав Каховскую ГЭС, гибнет множество животных, заявили в Минокружении. В частности, уже известно о смерти полутора сотен краснокнижных тритонов, вынесенных на побережье Черного моря.

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