Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— После обеда российские войска начали наносить удары по Харьковщине.

— В Запорожской ОВА опровергли сообщения о возможном ядерном теракте на оккупированной ЗАЭС в Энергодаре.

— ВСУ освободили поселок Урожайное Донецкой области.

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