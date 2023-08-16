Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— После обеда российские войска начали наносить удары по Харьковщине.
— В Запорожской ОВА опровергли сообщения о возможном ядерном теракте на оккупированной ЗАЭС в Энергодаре.
— ВСУ освободили поселок Урожайное Донецкой области.
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