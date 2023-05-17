Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Конгрессе США поддержали резолюцию по созданию спецтрибунала для России. Конгрессмены призывают президента Джо Байдена поддержать создание спецтрибунала, чтобы наказать Россию за преступления против Украины.
— Будапешт заблокировал €500 миллионов из фонда Евросоюза, которые должны были пойти на предоставление оружия Украине.
— Уничтожить американскую систему ПВО Patriot одним ударом ракеты “Кинжал” невозможно, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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