Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Год назад в сентябре украинские воины освободили от оккупантов село Богородичное Донецкой области.

– Государственный бюджет Украины на 2024 год Верховная Рада может принять до декабря.

– После удара по Севастополю россияне начали прятать свои корабли.

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