Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Год назад в сентябре украинские воины освободили от оккупантов село Богородичное Донецкой области.
– Государственный бюджет Украины на 2024 год Верховная Рада может принять до декабря.
– После удара по Севастополю россияне начали прятать свои корабли.
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