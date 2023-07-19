Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью во временно оккупированном полуострове Крым снова было громко. Хлопок появился в районе Старого Крыма.

– В Главном управлении разведки опровергли информацию о том, что глава ведомства Кирилл Буданов прокомментировал взрывы на полигоне в Крыму.

— На ремонты жилья в рамках программы “Евосстановление” правительство уже перевело пострадавшим 114 миллионов гривен.

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