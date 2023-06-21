Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Латвия передает Украине весь свой флот вертолетов. Об этом заявил премьер страны Кришьянис Кариньш на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

— Теперь мин еще больше в результате подрыва Каховской ГЭС. Речь идет, прежде всего, об опасности на южном побережье, об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.