Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Италия готова приобщиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе.
— Россияне на рассвете ударили по городу Времен Яр в Донецкой области.
— Россия, вероятно, пытается создать буферную зону вокруг Луганской области – об этом пишет британская разведка.
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