Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Италия готова приобщиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе.

— Россияне на рассвете ударили по городу Времен Яр в Донецкой области.

— Россия, вероятно, пытается создать буферную зону вокруг Луганской области – об этом пишет британская разведка.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.