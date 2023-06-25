Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Журналистика на английском в Украине все более востребована западной аудиторией;

— Страны Балтии и Финляндия могут вместе закрыть границу с Россией и Беларусью;

— В Днепре состоялся Демо день с ведущими разработчиками беспилотников, представителями летных школ и военными.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.