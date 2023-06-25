Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Журналистика на английском в Украине все более востребована западной аудиторией;
— Страны Балтии и Финляндия могут вместе закрыть границу с Россией и Беларусью;
— В Днепре состоялся Демо день с ведущими разработчиками беспилотников, представителями летных школ и военными.
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