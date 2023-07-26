Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В восточной группировке войск Вооруженных сил Украины опровергли информацию о захвате трех сел россиянами на Купянском направлении.

— Из-за шторма в Черном море детонируют мины. Две взорвались утром в Одесской области возле одного из пляжей.

— Транспортировку украинского зерна через Черное море обсудят сегодня в Брюсселе на заседании Совета Украина-НАТО.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.