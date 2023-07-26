Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В восточной группировке войск Вооруженных сил Украины опровергли информацию о захвате трех сел россиянами на Купянском направлении.
— Из-за шторма в Черном море детонируют мины. Две взорвались утром в Одесской области возле одного из пляжей.
— Транспортировку украинского зерна через Черное море обсудят сегодня в Брюсселе на заседании Совета Украина-НАТО.
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