Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью россияне снова атаковали Украину с неба. Наши силы ПВО уничтожили шесть Шахедов, сообщил Генштаб. Всего накануне враг нанес 24 авиаудара и более сорока из систем залпового огня.

— Целью врага в Краматорске, где в эту минуту погибшими считают 10 человек, были исключительно гражданские люди и объекты.

– Соединенные Штаты ввели новые санкции против тех, кто финансировал группировку Вагнер.

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