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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В полтретьего ночи россияне обстреляли центр Херсона. Два человека были ранены. Женщине занозами порубило руки и ноги, нервный срыв произошел у 14-летней девушки, — об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников. Власти призвали горожан во время обстрелов держаться подальше от окон. Накануне область была обстреляна 27 раз, выпустив 135 снарядов из артиллерии, систем залпового огня, минометов, танков и беспилотников.

– Тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира, если там будут представители России. Международная федерация дзюдо собирается допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

— Сегодня Умань будет прощаться с пятью погибшими во время российской бомбардировки. В 4.30 утра 28 апреля российская ракета разрушила подъезд многоэтажки. Погибли 23 человека, из них шестеро – дети. Разбор завалов уже завершен.

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