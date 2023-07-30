Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область президент Украины посетил медицинский центр, где лечатся наши раненые воины.
– Под завалами уничтоженного российской ракетой корпуса учебного заведения в Сумах людей нет, сообщили спасатели.
— Папа Франциск призвал верующих продолжать молиться “за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно”.
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