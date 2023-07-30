Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область президент Украины посетил медицинский центр, где лечатся наши раненые воины.

– Под завалами уничтоженного российской ракетой корпуса учебного заведения в Сумах людей нет, сообщили спасатели.

— Папа Франциск призвал верующих продолжать молиться “за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно”.

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