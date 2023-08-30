Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— ВСУ имели успехи в направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербово Мелитопольского направления.
— Ночью россияне совершили массированную атаку по территории Украины. Выпустили 28 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, Х-55.
— Россия не допустит международного расследования крушения самолета и смерти предводителя вагнеровцев Пригожина.
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