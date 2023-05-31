Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне не прекращают обстреливать Харьковщину: с утра под огнем врага оказалось 15 населенных пунктов.

— СБУ идентифицировала российского военного, который приказал похищать и пытать мирных украинцев во время оккупации Балаклеи.

— В Украинском доме открыли выставку работ, созданных за год полномасштабного вторжения России.

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