Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны отравили почти два десятка захватчиков.

– После очередного ночного налета Шахедов Владимир Зеленский заявил, что страна защищается от вражеских атак на максимуме имеющихся сил.

– На Одесщину дроны ночью летели с временно оккупированной территории, а именно с Азовского моря.

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