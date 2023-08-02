Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны отравили почти два десятка захватчиков.
– После очередного ночного налета Шахедов Владимир Зеленский заявил, что страна защищается от вражеских атак на максимуме имеющихся сил.
– На Одесщину дроны ночью летели с временно оккупированной территории, а именно с Азовского моря.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.