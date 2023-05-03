Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Частично без света и полностью без воды даже после деоккупации правого берега Херсона живут тысячи людей. Убегая, россияне уничтожали электро- и водоснабжение.

– В Офисе Президента считают заявления Москвы о причастности Украины к атаке на Кремль очередной провокацией.

– Россия снова провоцирует воздушное пространство стран НАТО! Истребители Британии и Норвегии перехватили российский самолет-разведчик Ту-142 над Норвежским морем.

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