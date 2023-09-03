Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате сегодняшних обстрелов севера Донетчины один человек погиб, еще пятеро ранены.

— Президентка Молдовы Майя Санду отреагировала на обстрел россиянами этой ночью портовой инфраструктуры в Одесской области.

– Вероятно, истребители F-16 Украина начнет использовать уже весной.

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