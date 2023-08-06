Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Трудно, но продвигается – глава разведки Кирилл Буданов оценил темпы украинского контрнаступления в интервью болгарским журналистам.

— В Хмельницкой области во время ликвидации последствий вражеской атаки погиб житель Староконстантиновской общины.

– Сегодня, 6 августа, в Украине отмечается День Воздушных сил ВСУ.

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