Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Украинская ПВО уничтожила 23 из 33 враждебных целей этой ночью.
– Россияне не оставляют планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
— За прошедшие сутки по Херсонщине россияне ударили 65 раз, выпустили 279 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, БПЛА и авиации.
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