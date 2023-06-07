Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (07.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Людям, которые хотят эвакуироваться с подтопленных территорий Херсона спасатели напоминают алгоритм: соберите тревожный чемодан с самым необходимым (деньгами, документами), выключите электричество и газ, закройте окна и двери в квартире/доме, по возможности важные вещи перенесите на верхние этажи. Позаботьтесь о близких, животных и ждите помощи на возвышенности.

— Обмеление Каховского водохранилища, которое являлось источником охлаждения Запорожской атомной электростанции, сейчас не несет прямой угрозы ЗАЭС, об этом в эфире телемарафона заявил президент Энергоатома Петр Котин.

— В последующие 3-5 дней в Херсонской области и в подтопленных районах в Запорожье будет мор рыбы из-за падения уровня воды, предупреждает штаб ликвидации последствий подрыва. Такую рыбу нельзя собирать и запрещено есть в любом виде.

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