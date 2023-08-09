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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (09.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате обстрела врагом Николаевки в Донецкой области ранены три человека.

— Россияне ударили из артиллерии по детсаду в Херсоне.

— Денежные компенсации от государства получат жители Херсонщины, потерявшие урожай из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС.

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