Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Тысячи украинцев начали подавать заявки на денежную помощь по программе єВідновлення, которая заработала сегодня.
— Херсонский областной театр имени Николая Кулиша продолжает работу на линии фронта.
— На севере Ровенской области в пограничной полосе тракторист наехал на мину и погиб.
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