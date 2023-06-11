Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (11.06.2023)

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— Около получаса назад оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли пригород Харькова, поселок Циркуны. Об этом сообщил глава местной военной администрации Николай Сикаленко.

— Несколькими часами раньше российская армия ударила управляемыми авиабомбами по поселку Казацкое в Херсонской области.

— Еще две якорные речные мины, которые выбросило на Черноморское побережье, обезвредили спасатели в Одесской области, рассказала спикер объединенного командования Юг Наталья Гуменюк.

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