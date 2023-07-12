Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Вильнюсе состоялось подписание совместной декларации стран Большой семерки, которая определяет формат и гарантии поддержки Украины со стороны союзников.

– Сегодня днем в Запорожье во время воздушной тревоги произошел мощный взрыв. Ранения получили около 10 человек, среди которых – есть дети.

— Более 24 тысяч украинцев считают пропавшими без вести, из них 8 тысяч находятся в российском плену.

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